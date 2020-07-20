Метревели обнародовал бюджет Шахтера

"Шахтер фундаментально готов покорить европейский трофей, несмотря на то, что сейчас отсутствует их собственная база, город и болельщики. У команды отличный кадровый, тренерский и финансовый потенциал.

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Нужно сказать, что последние два сезона Шахтер имеет бюджет 70-75 миллионов долларов. При этом дончане не являются дотационной командой. Они зарабатывают в бюджет на коммерческих прибылях. Через трансферы, выплаты от УЕФА, бонусы и т.д.

Президент клуба Ринат Ахметов сейчас не тратит ни копейки на команду. Это очень важно для будущего и для развития клуба", – рассказал Метревели в программе Велком футбол.

Напомним, Шахтер завершил сезон с золотыми медалями УПЛ и будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов.

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