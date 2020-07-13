"Ахметов сказал, что это будет топ-игрок": Денисов раскрыл подробности трансфера, которым занимался президент Шахтера

Ведущий программы Великий Футбол Александр Денисов объяснил, как Шахтер подписал Исмаили семь лет назад.

"Исмаили – это был личный проект президента Шахтера. В 2012 году Ринат Ахметов увидел Исмаили в квалификационном матче Лиги чемпионов Удинезе – Брага. В том матче Исмаили забил гол с дистанции в 30 метров.

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Президент Шахтера запросил все данные на этого игрока, сам пересмотрел, и в 2013 году Исмаили стал игроком Шахтера. Он сказал, что это будет топ-игрок", – заявил Денисов в эфире Великого Футбола.

Напомним, Шахтер заплатил Браге за Исмаили 4 млн евро. Бразилец уже много лет является лидером "горняков" и часто связывался с переходом в европейские гранды. Действующий контракт защитника рассчитан до лета 2023-го, его цена за Transfermarkt – 15 млн евро.

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