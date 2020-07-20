Метревелі оприлюднив бюджет Шахтаря

Футбольний експерт Михайло Метревелі похвалив менеджмент донецького клубу.

"Шахтар фундаментально готовий підкорити європейський трофей, попри те, що зараз відсутня їхня власна база, місто і вболівальники. У команди чудовий кадровий, тренерський і фінансовий потенціал.

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Потрібно сказати, що останні два сезони Шахтар має бюджет 70-75 мільйонів доларів. При цьому донеччани не є дотаційною командою. Вони заробляють в бюджет на комерційних прибутках. Через трансфери, виплати від УЄФА, бонуси і т.д.

Президент клубу Рінат Ахметов зараз не витрачає жодної копійки на команду. Це дуже важливо для майбутнього і для розвитку клубу", – розповів Метревелі у програмі Велкий футбол.

Нагадаємо, Шахтар завершив сезон із золотими медалями УПЛ та гратиме у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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