Товарищеский матч

Металлист (Харьков, Украина) – Нефтчи (Кочкор-Ата, Киргизия) – 3:0

Голы: Мурза, 33, Банада, 56 (пен.), Синчук, 68

Металлист объявил о подписании капитана Десны

В очередном спарринге Металлист уверенно одолел киргизский Нефтчи. Открыл счет в середине первого тайма Мурза: защитник соперника решил отпасовать на голкипера, тот пытался как можно быстрее выбить мяч подальше, под прессингом попал в украинца и сфера закатилась в сетку.

После перерыва Подлепенца в собственной штрафной завалил защитник Нефтчи и Банада с пенальти удвоил преимущество харьковчан. На экваторе второй сорокапятиминутки Металлист забил в третий раз: навес со стандарта гости отбили, мяч улетел за линию штрафной и на удар слета решился 15-летний воспитанник харьковчан Геннадий Синчук, который и установил окончательный результат.

К слову, сегодня, 19 февраля, Металлист проведет еще один спарринг – соперником станет Оболонь. Начало встречи в 16:30.

Роскошный гол и два ассиста: 14-летний воспитанник Металлиста пофеерил в матче за первую команду