Металлист в спарринге разгромил Нефтчи – курьезный гол и пушка 15-летнего воспитанника харьковчан
Подопечные Александра Кучера продолжают активную подготовку ко второй части сезона.
Товарищеский матч
Металлист (Харьков, Украина) – Нефтчи (Кочкор-Ата, Киргизия) – 3:0
Голы: Мурза, 33, Банада, 56 (пен.), Синчук, 68
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В очередном спарринге Металлист уверенно одолел киргизский Нефтчи. Открыл счет в середине первого тайма Мурза: защитник соперника решил отпасовать на голкипера, тот пытался как можно быстрее выбить мяч подальше, под прессингом попал в украинца и сфера закатилась в сетку.
После перерыва Подлепенца в собственной штрафной завалил защитник Нефтчи и Банада с пенальти удвоил преимущество харьковчан. На экваторе второй сорокапятиминутки Металлист забил в третий раз: навес со стандарта гости отбили, мяч улетел за линию штрафной и на удар слета решился 15-летний воспитанник харьковчан Геннадий Синчук, который и установил окончательный результат.
К слову, сегодня, 19 февраля, Металлист проведет еще один спарринг – соперником станет Оболонь. Начало встречи в 16:30.
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