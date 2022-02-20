Металлист в меньшинстве одержал вторую победу за день
Харьковчане провели еще один контрольный поединок 19 февраля, обыграв Оболонь. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Контрольные матчи.
Металлист – Оболонь – 1:0
Гол: Сарапий, 45
Удаление: Танковский, 5 (Металлист)
Металлист еще один поединок 19 февраля – вторым соперником стала Оболонь. Уже на 5-й минуте харьковчане остались в меньшинстве – Танковский был удален (без права замены) за разговоры с арбитром. Оболонь больше владела мячом, однако именно Металлист открыл счет в первом тайме – Танчик навесил со штрафного, а Сарапий вколотил мяч в ворота с линии вратарской.
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Во второй половине Оболонь больше атаковала, а харьковчане пытались подловить их на контратаках. Впрочем, голов больше не было, и Металлист отпраздновал победу во встрече.
Следующим соперником харьковчан станет Истиклол из Душанбе, поединок запланирован на 22 февраля. Будущий соперник готовится к старту группового этапа азиатской Лиги чемпионов.
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