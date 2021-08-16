"Трансферы у Металлиста еще будут. Сейчас идет поиск украинских футболистов, которые могли бы усилить игру. В команде может появиться Вячеслав Танковский.

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Сам игрок очень хочет перейти в клуб, причем на полноценной основе, а отпустит или не отпустит его Шахтер – вопрос. Танковский уже говорит, что не хочет играть за дончан и не видит себя там. Хочет перейти куда-нибудь, но только на полноценной основе, чтобы его не "дергали", – рассказал журналист Игорь Цыганык в своей авторской программе на Youtube.

К слову, 26-летний хавбек является воспитанником Шахтера, но за основу "горняков" сыграл всего 8 матчей. Последние два сезона Танковский провел в Мариуполе на правах аренды.

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