Сикан открыл счет на 18 минуте – Даниил замкнул подачу Мудрика с углового. Спустя 12 минут форвард оформил дубль, закатив мяч после паса Судакова на пустые ворота. До перерыва Мудрик успел ассистировать Зубкову и Сикану, оформив хет-трик из ассистов. Сикан же забил 3 мяча во втором для себя матче подряд.

Шахтер забил 6 голов Металлисту и вернулся на вершину УПЛ – хет-трик Сикана, у Мудрика три ассиста и промах с пенальти

После перерыва Траоре сделал счет 5:0 после того, как защитник выбил ему мяч на ногу – форварду осталось точно пробить из пределов штрафной. Мудрик мог наконец-то и забить, однако не реализовал пенальти. Точку во встрече поставил Джурасек.