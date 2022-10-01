Сікан відкрив рахунок на 18 хвилині – Данило замкнув подачу Мудрика з кутового. За 12 хвилин форвард оформив дубль, закотивши м'яч після пасу Судакова на порожні ворота. До перерви Мудрик встиг асистувати ще й Зубкову та Сікану, оформивши хет-трик з асистів. Сікан же забив 3 м'ячі у другому для себе матчі поспіль.

Шахтар забив 6 голів Металісту й повернувся на вершину УПЛ – хет-трик Сікана, у Мудрика три асисти і промах з пенальті

Після перерви Траоре зробив рахунок 5:0 після того, як захисник вибив йому м'яч на ногу – форварду залишилось точно пробити з меж штрафного. Мудрик міг нарешті і забити, проте не реалізував пенальті. Крапку в зустрічі поставив Джурасек.