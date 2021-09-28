"Недавно общался с Красниковым. Да и с Ярославским время от времени на связи. Мы остались хорошими друзьями, но предложений вернуться в Металлист мне не поступало. Лучшие годы были проведены в Харькове. Я желаю клубу только успехов.

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Какой Металлист настоящий – тот, что играет в Первой лиге или Металлист 1925? Для меня настоящий, тот который играет сейчас в Первой лиге. Там работают мои друзья. Но я уважаю и тех людей, которые создали Металлист 1925, потому что тогда ничего не было в Киеве. Они вывели команду в УПЛ, поэтому с уважением отношусь к ним.

На какие места бы сейчас Металлист претендовал в УПЛ? Думаю, они уже сейчас претендуют на первую пятерку", – цитирует Маркевича FanDay.

После 10-ти туров Первой лиги Металлист возглавляет турнирную таблицу с 28 очками.

Созданный фанатами: как Металлист 1925 вырос до элиты