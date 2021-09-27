Металлист времен Мирона Маркевича – это одна из самых ярких страниц в истории украинского футбола. И хотя сиять ей было суждено не очень долго, преданные фанаты не дали ей погаснуть и написали новую историю. Так родился Металлист 1925.

Четвертьфинал Кубка УЕФА, магический выстрел Жажа Коэльо в ворота Бешикташа, неудержимый Девич, непреклонный Горяинов, баталии с Динамо, Шахтером и Днепром, плеяда талантливых бразильцев и агентинцив – у каждого украинского футбольного ценителя о харьковском Металлисте есть много счастливых воспоминаний.

Но в конце 2012 года информационное пространство разорвала новость – Металлист стал собственностью близкого к Виктору Януковичу олигарха Сергея Курченко.

В 2013 команда входила уже с новым руководством. Сначала харьковский клуб довольно неплохо двигался по инерции, которую набрал в предыдущие годы. Но с каждым матчем становилось понятно, что никакого хэппи-энда в этой истории не будет. Хотя Курченко обещал выиграть чемпионат, ему никто не верил, а посещаемость матчей существенно обвалилась.

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После Революции Достоинства Сергей Курченко покинул Украину, а у клуба начались проблемы с финансированием. Как вспоминал в интервью хавбек тогдашнего Металлиста Александр Нойок, о зарплате футболисты уже и забыли мечтать, а на базе не было даже горячей воды. После сезона 2015/16, который команда завершила в середине таблицы, долги стали космическими, а команда банально развалилась. Впервые за 11 лет Харьков, город с длинной футбольной историей и традициями, не будет представлен в элитном дивизионе.

Но харьковчане просто не могли дать своему городу исчезнуть с футбольной карты Украины. Вечером 3 июня 2016 возле Оперного театра собралось несколько тысяч фанатов с требованием сохранить клуб. Именно они дали импульс созданию нового футбольного клуба, ведь разобраться с долгами Металлиста после правления Курченко было просто нереально.

Металлист 1925 родился в середине августа, когда сезон уже стартовал. Бывший вице-президент ФФУ Сергей Стороженко вместе с неравнодушными фанатами создали клуб и подали заявку на участие в любительском чемпионате. Директором назначили Владимира Линке, бомбардирский талант которого помнят все футбольные старожилы.

Модель клуба строилась таким образом, чтобы сделать невозможным исчезновение команды из-за проблем владельца, сделать его автономным и успешным вне зависимости от одного конкретного человека. Также был создан "Клуб болельщиков", каждый член которого имеет право голоса в решении важных для клуба вопросов.

Металлист 1925 арендовал у Курченко базу Металлиста и не только предотвратил ее упадок, но и обеспечил успешное функционирование главной команды и клубной академии.

Во главе команды стал Сергей Призетко, ему помогали легендарные Александр Горяинов и Сергей Сивуха. С таким тренерским штабом напоминать об амбициях не приходилось – уже в первом сезоне команда взяла серебряные медали, получила профессиональный статус и пошла во Вторую лигу Украины.

Дебют во Второй лиге выдался неудачным – старт с двух поражений. Но потом харьковчане собрались и выдали победную серию из 9 матчей. Лидером команды стал бразилец Эдмар, который принял украинское гражданство и выступал за "желто-синюю" сборную. Не отставал и нападающий Сергей Давыдов, который за сезон забил 23 мяча.

Второе место в группе, "бронзовые" медали и путь в Первую лигу – прекрасный итог сезона. Казалось, что Металлисту 1925 силам пройти путь в УПЛ без осечек. Но Первая лига – вершина, преодолеть которую с первого раза удается крайне редко.

Первая часть сезона прошла почти идеально – команда ушла на зимний перерыв, занимая второе место в таблице. Кроме того, клуб прошел аттестацию для участия в УПЛ. Все складывалось так, что уже в сезоне 2019/20 трибуны ОСК "Металлист" будут наблюдать за матчами в элите не в исполнении донецкого Шахтера, а своей команды. По итогам сезона команда заняла 4 место. Испытания Первой лигой пришлось пройти снова.

Команду доверили Валерию Кривенцову, который был звездой в работе с юношами. Гринь, Юрченко и множество других талантов раскрылись именно благодаря его работе. Он не стал бросаться на амбразуру, а сначала построил оборонительные редуты команды и поставил командное взаимодействие. Ему пришлось выслушать немало критики относительно стиля игры, но в итоге Металлист 1925 начал много атаковать и забивать, а команда выполнила задачу и вышла в элитный дивизион через 5 лет после своего рождения.

Металлист 1925 – это идеальный пример устойчивого развития футбольного клуба без громких лозунгов. Клуб не делает трагедии из середины таблицы в УПЛ, здесь все понимают, что для результата нужно время. Конечно, можно было бы накупить футболистов и требовать высоких позиций уже сейчас, но харьковчане идут совсем другим путем.

Этот клуб не является правопреемником прославленного Металлиста, но именно он сохранил Харьков на футбольной карте Украины после его исчезновения. Это клуб фанатов и неравнодушных людей, среди основателей и совладельцев клуба является 15 физических лиц-болельщиков. Большинство уставного капитала принадлежит различным частным компаниям, но в случае прекращения финансирования одной из них ни о каком исчезновении команды не может быть и речи, как это и задумывалось изначально.

Металлист 1925 – это не про обмен мешков денег на результат. Это верность идее и неустанный труд ради долгосрочных целей.