"Нещодавно спілкувався з Красніковим. Та й з Ярославським час від часу на зв'язку. Ми залишилися хорошими друзями, але пропозицій повернутися в Металіст мені не надходило. Найкращі роки були проведені в Харкові. Я бажаю клубу тільки успіхів.

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Який Металіст справжній – той, що грає в Першій лізі чи Металіст 1925? Для мене справжній той, що грає зараз в Першій лізі. Там працюють мої друзі. Але я поважаю і тих людей, які створили Металіст 1925, тому що тоді нічого не було в Харкові. Вони вивели команду в УПЛ, тому з повагою ставлюся до них.

На які місця би зараз Металіст претендував в УПЛ? Думаю, вони вже зараз претендують на першу п'ятірку", – цитує Маркевича FanDay.

Після 10-ти турів Першої ліги Металіст очолює турнірну таблицю з 28-ма очками.

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