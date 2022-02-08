Контрольные матчи

Металлист – Петролул – 1:1

Голы: Чидомире, 34, (пен.) – Буйя, 2

Харьковчане не слишком удачно провели матч с представителем второго дивизиона чемпионата Румынии – Петролулом. Уже на 2-й минуте Буйя вывел румын вперед. Впрочем, на перерыв команды ушли с ничейным счетом – Чидомире ударом с пенальти выровнял положение. Как оказалось, этот гол стал последним во встрече.

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Добавим, что Металлист сегодня сыграет еще один поединок – с Вересом в рамках Зимнего кубка. Начало встречи в 19:00.

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