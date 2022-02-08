Харків'яни продовжують активну підготовку до продовження сезону, провівши черговий контрольний матч. Читайте звіт про поєдинок на Футбол 24.

Контрольні матчі

Металіст – Петролул – 1:1

Голи: Чідоміре, 34, (пен.) – Буйя, 2

Харків'яни не надто вдало провели матч з представником другого дивізіону чемпіонату Румунії – Петролулом. Вже на 2 хвилині Буйя вивів румунів вперед. Втім, на перерву команди пішли за нічийного рахунку – Чідоміре ударом з пенальті вирівняв становище. Як виявилось, цей гол став останнім у зустрічі.

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Додамо, що Металіст сьогодні зіграє ще один поєдинок – з Вересом у рамках Зимового кубка. Початок зустрічі о 19:00.

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