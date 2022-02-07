Товарищеский матч 7 февраля 2022 года

Динамо – Рудар – 1:0

Гол: Витиньо, 84

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Кендзера (Тымчик, 46), Бурда (Забарный, 46), Сирота (Боль, 46), Дубинчак (Караваев, 46) – Бражко (Сидорчук, 46), Гармаш (Шапаренко, 46) – Антюх (Цыганков, 46), Де Пена (Буяльский, 46), Вербич (Витиньо, 46) – Кулач (Ванат, 46 (Беседин, 74))

Нервное начало: Киев диктует условия, а скромный соперник отвечает грубостями

Динамо после ничьей с Левски начинало новую неделю турецких сборов поединком против черногорского середняка, который на днях уступил Колосу (0:1) и еще не побеждал в 2022 году. Если еще 10 лет назад команда из Плевли стабильно выступала в еврокубках, то в текущем сезоне чемпионата Черногории находится ближе к зоне вылета. Отметим, что уже завтра динамовцы сыграют против одноименного клуба из Тбилиси.

Динамо – Рудар: онлайн-трансляция матча

Самое интересное в первые 7 минут – появление собачки, которая решила понежиться на турецком солнышке правее от штрафной киевлян. Гармаш получил неприятный удар в лицо, а затем нынешний капитан Динамо первым в отчетном матче пробил по воротам. После скидки Вербича и выше. Кендзера сначала не совсем удачно сыграл на перехвате, но сам же и подчистил, сместившись в центр обороны. Де Пена, вышедший сегодня играть "десятку", закручивал с углового. Вратарь черногорцев еле потянул фирменный удар Карлоса.

Де Пена создает момент за моментом, Кендзера успевает подчищать

Кулач на грани фола полетел в подкат. Это не понравилось вспыльчивым соперникам, и уже на Вербича поохотились агрессивным полетом сзади в ноги. Де Пена снова классно выполнил стандарт – Бурда пробивал с нескольких метров, но не попал в створ ворот. Сирота подключился в атаку. Получилось нечто среднее между навесом и ударом, голкипер Рудара справился, несмотря на рикошет своего партнера. Прошла атака флангом Дубинчака. Страхует другой крайний защитник – Кендзера сместился в центр и заблокировал удар метров с 10.

Классная атака из глубины от Бражко через Гармаша, стеночка с Де Пеной, перевод Кулача в совершенно свободную зону. Подвел только финальный выстрел Вербича, снова над перекладиной. Де Пена на этот раз крутил со стандарта на правом фланге, вратарь вытащил. Уругваец блестяще подал и угловой. У Гармаша не получился удар с убийственной позиции, но отмечаем очередной пас под удар от Карлоса. Кулач спас от опасной контратаки тактическим фолом, заработав желтую.

Разница между основой и резервом по атакующему качеству все столь же колоссальная

Де Пена тонко разыгрывал в штрафной с Вербичем. Словенца накрыли уже во вратарской. Японский легионер черногорцев Матсуи пробивал из-за пределов штрафной, Бущан все контролировал. Дубинчак также пострадал в грязной борьбе, отмахнулся соперник. Грамотно динамовцы провели первый тайм в защитной работе. Однако впереди все довольно грустно, хотя соперник разрешал на большее. Основная острота исходила от Де Пены, а вот партнеры поддерживали его порывы не лучшим образом.

Динамовцы загубили неплохую возможность после комбинации Витиньо с Шапаренко – Николай не отдал последний пас на Ваната. В ответ пропустили очень опасный контрвыпад. Бойко откровенно выручил. Шапаренко и Цыганков довели мяч до Ваната. Годный дальний удар Владислава потянул голкипер Рудара. Караваев воспользовался перехватом Шапаренко и пробил с правой. На добивании могли забить Ванат с Витиньо, но Владислав помешал бразильцу, а сам не реализовал момент. Легионер расстроенно разводит руками, молодой украинец пытается оправдаться.

Украинцы решают все, а бразильский Витя свой в этой компании – есть 4 гол

Цыганков обыгрался вначале с Ванатом, а затем с Витиньо. Не получилось только прошить вратаря с нескольких метров. На 72 минуте Буяльский красиво разыгрывал с Цыганковым, набросил на Шапаренко, а Николай от голкипера попал лишь в перекладину. И снова Шапаренко с Буяльским классно комбинируют перед периметром, Беседин в касание выводит Сидорчука в штрафную, однако капитан слишком сильно отпускает мяч в момент, когда мог выбегать один на один с вратарем. Витиньо выводил Шапаренко во вратарскую площадь. Николай повредил бедро, а его удар заблокировали.

Сказочный розыгрыш позволяет все-таки открыть счет на 84 минуте. Тымчик отдавал в центр, там Буяльский с Цыганковым закрутили хоровод, пошла передача еще левее, Шапаренко мастерски пропустил, а Витиньо выкрутил в дальней. Не будет первого матча Динамо в 2022-м без голов! Буяльский с Цыганковым организовали еще несколько прорывов в штрафную. Из последних сил отбивается Рудар, отвечая лишь массированными ударами по ногам. Уже в компенсированное время Динамо пропустило парочку контратак, но довольно уверенно отбилось. Первая победа киевлян со счетом 1:0 на сборах в этом году.