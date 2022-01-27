Товарищеский матч

Металлист – Стража – 0:0

Металлист впервые не смог выиграть на сборах из-за роковой ошибки на первой минуте – дебют новичка

Подопечные Александра Кучера не смогли справиться с аутсайдером польской Экстраклассы.

Первый сбор харьковчан подходит к концу и была заметна усталость украинской команды. Соперники на двоих создали очень мало моментов, поэтому поединок завершился логичными нулями на табло.

Завтра, 28 января, Металлист вернется домой, а уже через два дня вернется в Турцию на второй этап сборов. Напомним, харьковчане уверенно возглавляют таблицу Первой лиги и являются главными претендентами на повышение в классе.

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