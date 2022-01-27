Металіст розписав нічию з польською Вартою
Харківський клуб провів останній спаринг першого турецького збору.
Товариський матч
Металіст – Варта – 0:0
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Підопічні Олександра Кучера не змогли впоратись з аутсайдером польської Екстракляси.
Перший збір харків'ян добігає кінця і була помітна втома української команди. Суперники на двох створили обмаль моментів, тому поєдинок завершився логічними нулями на табло.
Завтра, 28 січня, Металіст повернеться додому, а вже за два дні повернеться до Туреччини на другий етап зборів. Нагадаємо, харків'яни впевнено очолюють таблицю Першої ліги і є головними претендентами на підвищення у класі.
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