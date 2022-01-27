Товариський матч

Металіст – Варта – 0:0

Металіст вперше не зміг виграти на зборах через фатальну помилку на першій хвилині – дебют новачка

Підопічні Олександра Кучера не змогли впоратись з аутсайдером польської Екстракляси.

Перший збір харків'ян добігає кінця і була помітна втома української команди. Суперники на двох створили обмаль моментів, тому поєдинок завершився логічними нулями на табло.

Завтра, 28 січня, Металіст повернеться додому, а вже за два дні повернеться до Туреччини на другий етап зборів. Нагадаємо, харків'яни впевнено очолюють таблицю Першої ліги і є головними претендентами на підвищення у класі.

Динамо не обірвало 26-матчеву безпрограшну серію єврокубкової сенсації – українцю розбили ніс, перша невдача у 2022 році