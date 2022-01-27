Товарищеский матч 27 01 2022

Динамо – Буде-Глимт – 1:1

Голы: Витиньо, 20 – Бонифас, 38

Динамо: Бущан (Нещерет, 46 (Бущан, 59)) – Кендзера (Тымчик, 46), Боль (Бурда, 46), Сирота, Вивчаренко – Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелев, 77) – Цыганков (Антюх, 81), Буяльский, Витиньо (Де Пена, 46) – Вербич (Гармаш, 46)

Динамо выиграло все 3 матча в 2022-м, пропустив лишь раз, а забив 11.Правда, соперниками были команды из Люксембурга и 4 дивизиона чемпионата Испании. Для Буде-Глимт же, дважды подряд ставшего чемпионом Норвегии, это первая контрольная игра в новом году. Команда, не проигравшая ни разу на групповом этапе текущего сезона Лиги конференции с Ромой, Зарей и ЦСКА, поединком против киевлян только начинает подготовку к плей-офф еврокубка против шотландского Селтика.

Динамо – Буде-Глимт: онлайн-трансляция матча против норвежской сенсации