Динамо не оборвало 26-матчевую беспроигрышную серию еврокубковой сенсации – украинцу разбили нос, первая неудача в 2022
Динамо и Буде-Глимт разошлись миром (1:1) в финальном спарринге киевлян на испанских сборах. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
Товарищеский матч 27 01 2022
Динамо – Буде-Глимт – 1:1
Голы: Витиньо, 20 – Бонифас, 38
Динамо: Бущан (Нещерет, 46 (Бущан, 59)) – Кендзера (Тымчик, 46), Боль (Бурда, 46), Сирота, Вивчаренко – Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелев, 77) – Цыганков (Антюх, 81), Буяльский, Витиньо (Де Пена, 46) – Вербич (Гармаш, 46)
Динамо выиграло все 3 матча в 2022-м, пропустив лишь раз, а забив 11.Правда, соперниками были команды из Люксембурга и 4 дивизиона чемпионата Испании. Для Буде-Глимт же, дважды подряд ставшего чемпионом Норвегии, это первая контрольная игра в новом году. Команда, не проигравшая ни разу на групповом этапе текущего сезона Лиги конференции с Ромой, Зарей и ЦСКА, поединком против киевлян только начинает подготовку к плей-офф еврокубка против шотландского Селтика.
Динамо – Буде-Глимт: онлайн-трансляция матча против норвежской сенсации