Металлист впервые не смог выиграть на сборах из-за роковой ошибки на первой минуте – дебют новичка
Металлист завершил контрольный поединок с польским Радомяком, расписав ничью (1:1). Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Контрольные матчи
Металлист – Радомьяк – 1:1
Голы: Порох, 22 – Мауридес, 1
В предпоследнем матче на первых зимних сборах харьковчане противостояли Радомяку из элитного дивизиона чемпионата Польши. Металлист уже на первой минуте пропустил довольно курьезный гол – поляки активно прессинговали возле штрафной и заставили голкипера ошибиться, и Мауридес закатил в пустые ворота.
Металлист оформил третью подряд победу на сборах
Впрочем, еще до перерыва Металлист сравнял счет. После розыгрыша штрафной Горбунов прострелил с левого фланга, а Порох замкнул ударом в дальний угол. После перерыва на поле появился новичок харьковчан Хуан Касарес, довольно неплохо проявивший себя, в частности едва не забив со штрафного – голкипер Радомяка с трудом спас команду от пропущенного гола.
Добавим, что заключительный матч первых сборов состоится 27 января с польской Вартой, начало в 14:00.
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