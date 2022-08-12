Бывший вице-президент Металлиста Евгений Красников сообщил, что клуб получил первый транш от "спортклубовцев" за своего уже екс-тренера. Об этом информирует сайт "желто-синих" .

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По неофициальным данным, днепряне должны перевести на счет харьковчан один миллион долларов компенсации. Сам Красников уже покинул свой пост в Металлисте и стал спортивным директором СК Днепр-1.

Сейчас подопечных Александра Кучера ожидает поединок плей-офф квалификации Лиги конференций против кипрского АЕКа, матч состоится 18 августа. Харьковчане ждут старта УПЛ, который запланирован на 23 августа.

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