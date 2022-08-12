Днепряне в скором времени стартуют в квалификации Лиги Европы и уже знают, на какой арене будут принимать АЕК Ларнаку.

Накануне СК Днепр-1 подписал контракт об аренде "Кошицкой футболовой арены" в словацком городе Кошице. Именно этот стадион станет домом днепрян в дебютном еврокубковом сезоне, сообщает пресс-служба клуба .

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Кошице будет базой подопечных Александра Кучера в первой части кампании 2022/23. Там коллектив будет жить, тренироваться и играть матчи еврокубков. Первый поединок состоится уже 18 августа в 21:00 по Киеву. Днепряне будут принимать кипрский АЕК Ларнака в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Исполнительный директор "спортклубовцев" Андрей Русол объяснил выбор арены: "Ожидания очень приятны. Хочу сразу поблагодарить всех людей, которые помогают нам в тяжелой ситуации. Для нашего молодого клуба дебют в еврокубках очень важен. Мы вынуждены искать возможность для проведения матчей в другой стране и очень благодарны городу Кошице и арене за гостеприимство.

У нас были другие варианты. Но когда мы приехали в Кошице и увидели, какое отношение и поддержка здесь, решили остаться. Важен был и логистический фактор, ведь нам придется много путешествовать для проведения матчей чемпионата в Украине".