Металлист подписал украинского защитника Арарат-Армении Егора Клименчука, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Сроки и условия соглашения не сообщаются, однако Transfermarkt заявляет, что игрок перешел в лагерь харьковчан в статусе свободного агента и подписал контракт до 30 июня 2023 года. 24-летний футболист будет выступать в команде Олега Ратия под номером 22.

Напомним, Клименчук – воспитанник Шахтера и запорожского Металлурга, где и начал профессиональную карьеру. Успел поиграть за белорусские Минск и Нафтан, Колос, краматорский Авангард, Олимпик и Львов. Последним его клубом был Арарат-Армения, за который он провел 21 матч (2 ассиста). Transfermarkt оценивает его в 175 тысяч евро.

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