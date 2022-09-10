Металіст підписав українського захисника Арарат-Вірменії Єгора Клименчука, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Терміни і умови угоди не повідомляються, однак Transfermarkt заявляє, що гравець перейшов до табору харків'ян у статусі вільного агента і підписав контракт до 30 червня 2023 року. 24-річний футболіст виступатиме у команді Олега Ратія під номером 22.

Нагадаємо, Клименчук – вихованець Шахтаря і запорізького Металурга, де й розпочав професіональну кар'єру. Встиг пограти за білоруські Мінськ та Нафтан, Колос, краматорський Авангард, Олімпік та Львів. Останнім його клубом був Арарат-Вірменія, за який він провів 21 матч (2 асисти). Transfermarkt оцінює його у 175 тисяч євро.

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