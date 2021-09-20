28-річний англієць поповнив склад харківського Металіста, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Харріс є вихованцем Вікома, за який дебютував у сезоні 2009/10. Пізніше він опинився у Кардіффі й після оренд в Брентфорді та Барнслі навіть зіграв за "ластівок" у Прем'єр-лізі. У кампанії 2018/19 у його активі 13 матчів в АПЛ (1 гол). Останні два сезони уродженець Вестмінстера провів у Чемпіоншипі за Шеффілд Венсдей.

До слова, кольори Металіста Кадім Харріс захищатиме під 30-м номером.

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