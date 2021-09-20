Первая лига, 9-й тур

Ужгород – Нива – 0:2

Голы: Кисленко, 65, Зинь, 69

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На Закарпатье тернопольчане приехали в статусе фаворита, несмотря на 3-матчевую серию без побед. Нива с первых минут начала играть первым номером, контролировала мяч, но особой опасности у ворот хозяев не создавала. Ужгород в свою очередь изредка доходил до владений Механива.

Зато на второй тайм подопечные Игоря Климовского вышли полны решимости вырвать 3 очка. Воплощать этот план в жизнь взялся джокер тернопольчан – Сергей Кисленко. Форвард в пределах штрафной получил классную передачу с фланга от Демчука, эффектно обработал мяч и с левой пробил мимо голкипера. А на 69-й минуте шедевр удался Андрею Зиню. Защитник тернопольчан подобрал мяч перед штрафной и выстрелом снял паутину с верхнего угла.

После такой пятиминутки Ужгород так и не оправился, а Нива спокойно довела матч до логической победы. Теперь у "зелено-желтых" 15 пунктов и 5-е место в чемпионате. Ужгород – последний (1 балл).

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