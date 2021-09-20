Нива Тернополь одолела Ужгород и вернулась в топ-5 Первой лиги
Уверенной победой над Ужгородом тернопольская Нива закрыла программу 9-го тура Первой лиги. Отчет поединка читайте на "Футбол 24".
Первая лига, 9-й тур
Ужгород – Нива – 0:2
Голы: Кисленко, 65, Зинь, 69
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На Закарпатье тернопольчане приехали в статусе фаворита, несмотря на 3-матчевую серию без побед. Нива с первых минут начала играть первым номером, контролировала мяч, но особой опасности у ворот хозяев не создавала. Ужгород в свою очередь изредка доходил до владений Механива.
Зато на второй тайм подопечные Игоря Климовского вышли полны решимости вырвать 3 очка. Воплощать этот план в жизнь взялся джокер тернопольчан – Сергей Кисленко. Форвард в пределах штрафной получил классную передачу с фланга от Демчука, эффектно обработал мяч и с левой пробил мимо голкипера. А на 69-й минуте шедевр удался Андрею Зиню. Защитник тернопольчан подобрал мяч перед штрафной и выстрелом снял паутину с верхнего угла.
После такой пятиминутки Ужгород так и не оправился, а Нива спокойно довела матч до логической победы. Теперь у "зелено-желтых" 15 пунктов и 5-е место в чемпионате. Ужгород – последний (1 балл).
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