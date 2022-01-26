Харьковский Металлист не сможет сыграть контрольный матч с польским Радомяком в запланированное время.

Металлист на своем официальном сайте объявил об изменении времени проведения спарринга с Радомяком.

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Матч должен был начаться в 10:00, однако вмешалась погода – из-за снегопада игру перенесли на другое поле (вместо турецкого Сирека встреча состоится в Анталье), а начало запланировано на 12:00.

Отметим, что харьковчане провели уже 3 контрольных поединка – во всех подопечных Александра Кучера непременно праздновали победу.

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