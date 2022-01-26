Харківський Металіст не зможе зіграти контрольний матч з польським Радом'яком у запланований час.

Металіст на своєму офіційному сайті оголосив про зміну часу проведення спарингу з Радом'яком.

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Матч мав розпочатись о 10:00, проте втрутилась погода – через снігопад гру перенесли на інше поле (замість турецького Сірека зустріч відбудеться у Антальї), а початок запланований на 12:00.

Відзначимо, що харків'яни провели вже 3 контрольні поєдинки – у всіх підопічні Олександра Кучера неодмінно святкували перемогу.

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