Металіст переніс спаринг з польським клубом – матчу завадили погодні умови
10:15 - Читать на русском
Харківський Металіст не зможе зіграти контрольний матч з польським Радом'яком у запланований час.
Металіст на своєму офіційному сайті оголосив про зміну часу проведення спарингу з Радом'яком.
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Матч мав розпочатись о 10:00, проте втрутилась погода – через снігопад гру перенесли на інше поле (замість турецького Сірека зустріч відбудеться у Антальї), а початок запланований на 12:00.
Відзначимо, що харків'яни провели вже 3 контрольні поєдинки – у всіх підопічні Олександра Кучера неодмінно святкували перемогу.
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