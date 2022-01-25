Металлист продолжает победное шествие на зимних сборах, обыграв болгарский Крумовград. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Контрольные матчи

Металлист – Крумовград – 1:0

Гол: Пейшоту, 56

Харьковчане на этот раз противостояли команде из третьего дивизиона чемпионата Болгарии – Крумовграду. Александр Кучер предоставил шанс сразу 9 воспитанникам академии в течение встречи, но результат принесли опытные игроки.

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Единственный гол во встрече был забит в начале второго тайма. Танчик отдал разрезную передачу на Пейшоту, который точным ударом в угол ворот реализовал выход с глазу на глаз.

Следующим соперником Металлиста в среду, 26 января, станет польский Радомяк. Начало встречи в 10:00.

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