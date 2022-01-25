Металлист оформил третью подряд победу на сборах
Металлист продолжает победное шествие на зимних сборах, обыграв болгарский Крумовград. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.
Контрольные матчи
Металлист – Крумовград – 1:0
Гол: Пейшоту, 56
Харьковчане на этот раз противостояли команде из третьего дивизиона чемпионата Болгарии – Крумовграду. Александр Кучер предоставил шанс сразу 9 воспитанникам академии в течение встречи, но результат принесли опытные игроки.
Металлист на последних минутах дожал Слован, одержав вторую победу на сборе
Единственный гол во встрече был забит в начале второго тайма. Танчик отдал разрезную передачу на Пейшоту, который точным ударом в угол ворот реализовал выход с глазу на глаз.
Следующим соперником Металлиста в среду, 26 января, станет польский Радомяк. Начало встречи в 10:00.
Шахтер – Вольфсберг: разгром в первом спарринге, шикарный дебют Винисиуса, Мораес поставил эффектную точку