"Если итоги Первой и Второй лиги зафиксируют так же, как зафиксировали результаты Премьер-лиги, то Металлист с первого места напрямую выходит в Премьер-лигу.

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Насколько мне известно, харьковчане настроены, если начнется чемпионат, готовиться и играть в Премьер-лиге. Я держу связь с Евгением Красниковым, мы часто общаемся и я знаю, что у него есть уверенность в том, что если начнется чемпионат, Металлист начнет его в составе Премьер-лиги, на основе того, что команда получила путевку по спортивному принципу.

А учитывая, что команда проводит сборы, играет товарищеские игры, то к следующему сезону она может подготовиться очень и очень неплохо. У Металлиста все хорошо и, я думаю, перспектива у него хорошая. По крайней мере, на ближайший сезон, если он начнется в ближайшее время", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, по итогам первого круга Металлист уверенно лидирует в турнирной таблице Первой лиги и опережает идущий вторым Кривбасс на 11 очков.

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