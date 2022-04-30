"Якщо підсумки Першої і Другої ліги зафіксують так само, як зафіксували результати Прем'єр-ліги, то Металіст з першого місця напряму виходить у Прем'єр-лігу.

"Клуби не перестануть існувати": Циганик озвучив рецепт виживання українських команд

Наскільки мені відомо, харків'яни налаштовані, якщо чемпіонат розпочнеться, готуватися і грати у Прем'єр-лізі. Я тримаю зв'язок з Євгеном Красніковим, ми часто спілкуємося і я знаю, що у нього є впевненість в тому, що якщо чемпіонат розпочнеться, Металіст розпочне його у складі Прем'єр-ліги, на основі того, що команда здобула путівку за спортивним принципом.

А зважаючи на те, що команда проводить збори, грає товариські ігри, то до наступного сезону вона може підготуватися дуже і дуже непогано. У Металіста все гаразд і, я думаю, перспектива у нього хороша. Принаймні, на найближчий сезон, якщо він розпочнеться найближчим часом", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, за підсумками першого кола Металіст впевнено лідирує у турнірній таблиці Першої ліги і випереджає Кривбас, який йде другим, на 11 очок.

"Що зроблю після перемоги? Схоплю футбольний м’яч": повернувся з Іспанії, поповнив ЗСУ, їде на фронт – бракує 3-х речей