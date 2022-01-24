Товарищеский матч

Металлист – Слован Либерец – 1:0

Гол: Риаскос, 80

Металлист обнародовал количество реализуемых билетов на матч легенд

Во втором спарринге первого зимнего сбора подопечные Александра Кучера сошлись со Слованом. Харьковчане с первых минут бросились на ворота соперника, однако чехи, выдержав стартовое давление, успокоили игру и понемногу стали перехватывать инициативу. На 13-й минуте только самоотверженные действия Богдана Пороха позволили остановить форварда Слована, который выходил один на один с Рыбкой. В ответ Харрис и Рязанцев разогнали стремительную контратаку, последний убрал защитника и целил в ближний угол – голкипер успел среагировать. Впоследствии снова хорошо проявил себя Рязанцев – словно таран он прошел трех защитников и умудрился пробить, но неточно.

В середине тайма Мирослав Стох (к слову, претендент на премию Пушкаша) разрядил свою пушку выше ворот. Очередная атака Металлиста едва не завершилась автоголом – Демченко буквально затерроризировал своего визави. В ответ чехи правым флангом прорвались к воротам Рыбки, Порох не смог заблокировать прострел соперника, но помогла вальяжность форварда Слована, не успевшего на замыкание.

После перерыва Слован получил право на перспективный штрафной, однако после выстрела мяч попал в стенку и был перехвачен харьковчанами. Впоследствии Мизюк в собственной штрафной махнул ногой мимо сферы и едва не привез гол Металлисту. В середине второй сорокапятиминутки Риаскос получил мяч на левом фланге, протащил его в штрафную и пробил с острого угла – кипер Слована сумел выбить в поле. Мог забивать и Танчик после паса все того же Брайана, но мощный удар заблокировал защитник. Харьковчане выглядели очень симпатично, а нацеленность на ворота в каждом из эпизодов в конце концов дала свои плоды – за десять минут до завершения матча Риаскос с правого фланга решил пробить в дальний угол и вывел Металлист вперед. Этот момент стал последним опасным в матче. В результате вторая победа харьковчан во втором контрольном поединке.

Следующим соперником Металлиста в среду, 26 января, станет польский Радомяк. Начало встречи в 10:00.

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