Металіст оформив третю поспіль перемогу на зборах
Металіст продовжує переможну ходу на зимових зборах, обігравши болгарський Крумовград. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.
Контрольні матчі
Металіст – Крумовград – 1:0
Гол: Пейшоту, 56
Харків'яни цього разу протистояли команді з третього дивізіону чемпіонату Болгарії – Крумовграду. Олександр Кучер надав шанс одразу 9 вихованцям академії впродовж зустрічі, але результат принесли досвідчені гравці.
Металіст на останніх хвилинах дотис Слован, здобувши другу перемогу на зборі
Єдиний гол у зустрічі був забитий на початку другого тайму. Танчик віддав розрізну передачу на Пейшоту, який точним ударом у кут воріт реалізував вихід віч-на-віч.
Наступним суперником Металіста у середу, 26 січня, стане польський Радом'як. Початок зустрічі о 10:00.
Шахтар – Вольфсберг: розгром у першому спарингу, шикарний дебют Вінісіуса, Мораєс поставив ефектну крапку