Металіст продовжує переможну ходу на зимових зборах, обігравши болгарський Крумовград. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Контрольні матчі

Металіст – Крумовград – 1:0

Гол: Пейшоту, 56

Харків'яни цього разу протистояли команді з третього дивізіону чемпіонату Болгарії – Крумовграду. Олександр Кучер надав шанс одразу 9 вихованцям академії впродовж зустрічі, але результат принесли досвідчені гравці.

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Єдиний гол у зустрічі був забитий на початку другого тайму. Танчик віддав розрізну передачу на Пейшоту, який точним ударом у кут воріт реалізував вихід віч-на-віч.

Наступним суперником Металіста у середу, 26 січня, стане польський Радом'як. Початок зустрічі о 10:00.

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