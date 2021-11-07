Металлист на своем официальном сайте подтвердил информацию Виктора Вацка, который во время поединка против Ужгорода сообщил, что харьковский клуб усилился бразильским вингером Паулиньо Бойя.

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Отмечается, что бразилец должен был прибыть уже сегодня для подписания контракта, а уже 13 ноября, в перерыве матча Металлист – Прикарпатье, будет представлен болельщикам харьковчан.

Напомним, контракт бразильца с Сан-Паулу действует до конца 2022 года. В настоящее время он выступает за Жувентуде на правах аренды. В текущем сезоне в 22-х матчах забил 3 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн. евро.

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