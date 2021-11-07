Металіст на своєму офіційному сайті підтвердив інформацію Віктора Вацка, який під час поєдинку проти Ужгорода повідомив, що харківський клуб підсилився бразильським вінгером Пауліньйо Бойя.

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Зазначається, що бразилець мав прибути вже сьогодні задля підписання контракту, а вже 13 листопада, у перерві матчу Металіст – Прикарпаття, буде представлений вболівальникам харків'ян.

Нагадаємо, контракт бразильця з Сан-Паулу чинний до кінця 2022 року. Зараз він виступає за Жувентуде на правах оренди. У поточному сезоні у 22-х матчах забив 3 голи. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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