В воскресенье в Первой лиге состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Украина, Первая лига, 17-й тур

Горняк-Спорт – Полесье – 1:0

Гол: Мильченко, 70

Ужгород – Металлист – 0:2

Голы: Балули, 39, Демченко, 73

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В первом матче дня Горняк-Спорт принимал Полесье. Уже на 9-й минуте хозяева могли выходить вперед: Понедельник простреливал на дальнюю штангу – партнер лишь на мгновение не успел замкнуть в пустые ворота. Гости огрызнулись в середине тайма ударом Морозко под перекладину – Клищук вовремя отреагировал. Впоследствии Понедельник выполнил очередной навес с правого фланга – Сёмка не попал по мячу. Полесье снова ответило дальним ударом и снова кипер Горняк-Спорта был на высоте. За пять минут до перерыва Махарадзе выдал роскошный сейв, потянув сферу из девятки после стандарта гостей с линии штрафной.

В середине второй сорокапятиминутки житомиряне едва не привезли гол в свои ворота – защитник пытался отдать на голкипера перекинув сферу через соперника. Как следствие, он перебросил ее и через Клищука, и только благодаря траектории мяч не закатился в ворота. На 70-й минуте Горняк-Спорт после затяжной атаки забил – Мильченко из пределов штрафной попал в дальний угол ворот. Подопечным Калитвинцева так и не удалось отыграться. Победа принесла команде из Горишних Плавней 25 очков и шестую строчку, житомиряне с 18 пунктами – одиннадцатые.

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В другом матче Ужгород создал немало проблем лидеру первенства Металлисту. Харьковчанам удалось распаковать ворота соперника только к концу тайма. Помог стандарт и мастерство Балули – французский полузащитник эффектным ударом снял паутину с крестовины закарпатцев. Через мгновение, фактически с той же позиции, он едва не повторил свой подвиг, но Готра в прыжке выбил перед собой.

В середине второго тайма Балули выдал отличную передачу в штрафную на Демченко, тот оттеснил двух защитников и пробил голкиперу между ног. Победа оставила Металлист на первой строчке и принесла 44 очка, Ужгород с 9 пунктами – последний.

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