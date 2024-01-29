Риаскос уже прибыл в Китай, где должен пройти медосмотр и подписать контракт с местным Циндао Вест Кост, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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Речь идет о переходе на правах аренды. Металлист же заработает на этом и будет владеть правами на игрока, поскольку продлил контракт с Риаскосом прошлым летом.

Отметим, что колумбиец летом 2023 года перешел из Металлиста в Газиантеп благодаря правилу ФИФА, но уже зимой вернулся в харьковский клуб. В составе харьковчан Риаскос провел 18 матчей, отметившись 6 голами и 3 ассистами.

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