Бразильца арестовали из-за жалобы бывшей жены о неуплате алиментов. Об этом сообщает Globo.

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По данным издания, Клейтон Шавьер задолжал алиментов на сумму 31 600 реалов (около 6 тысяч евро). Адвокат экс-игрока подал жалобу, основанную на том, что после завершения карьеры Шавьер не может больше платить большую сумму алиментов.

Напомним, Клейтон Шавьер присоединился к харьковскому Металлисту в 2010 году и находился в команде до 2015-го. Бразилец сыграл за украинский клуб в 141 матче. В его активе 57 голов и 37 результативных передач.

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