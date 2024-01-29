Ріаскос вже прибув до Китаю, де має пройти медогляд та підписати контракт із місцевим Циндао Вест Кост, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Йдеться про перехід на правах оренди. Металіст же заробить на цьому та володітиме правами на гравця, оскільки продовжив контракт із Ріаскосом минулого літа.

Зазначимо, що колумбієць влітку 2023 року перейшов з Металіста до Газіантепа завдяки правилу ФІФА, але вже взимку повернувся до харківського клубу. У складі харків'ян Ріаскос провів 18 матчів, відзначившись 6 голами та 3 асистами.

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