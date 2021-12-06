Харківський клуб ні на мить не припиняє роботу на трансферному ринку.

"З фінансової точки зору у Ворсклі все нормально. Тим більше, взимку обіцяють хороші за умовами збори, але є інша проблема. У Ворсклі є два гравці – Олів'є Тілль та Руслан Степанюк, до яких проявляється неабиякий інтерес. І одним з таких клубів, який активно моніторить цих гравців, є Металіст.

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По Тіллю Ворскла все правильно зробила. У футболіста довгостроковий контракт до 2024 року, і вони його точно не відпустять дешевше, ніж за 1,5-2 мільйони євро – його дуже складно буде отримати.

Зі Степанюком теж дуже цікава ситуація. Контракт закінчувався наприкінці наступного року, але нещодавно полтавці продовжили з ним угоду на три роки, проте прописали клаусулу. Орієнтовно – 600 тисяч євро відступні", – сказав Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Тілль у поточному сезоні провів за Ворсклу 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 результативних передач. Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро. За плечами Степанюка 6 голів та 7 асистів у 19 матчах. Його ціна за даними німецького порталу 800 тисяч євро.

Після 17-ти турів Ворскла у турнірній таблиці УПЛ йде п'ятою, маючи у своєму активі 32 очки.

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