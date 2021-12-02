"Нужно думать о Премьер-лиге. Если мы сейчас кого-нибудь возьмем, то это должно быть усиление уже под УПЛ. Второе – если это будут легионеры, то понадобится адаптация. Кроме них мы планируем усиливаться и украинскими футболистами. Это тоже важно.

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У нас еще и Кубок, где могут играть столько же легионеров, как в Премьер-лиге. Думаю, зимой может быть небольшое усиление. Будут новые лица, а там уж дай Бог, что покажут себя", – заявил Красников в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, на зимнюю паузу Металлист пошел лидером Первой лиги с огромным отрывом, а также гарантировал себе место в 1/4 финала Кубка Украины.

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