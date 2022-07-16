Конголезький півзахисник Ів Памбу перебуває на перегляді у Металісті, повідомляє "ТаТоТаке".

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26-річний хавбек намагається вразити тренерський штаб харків'ян на передсезонних зборах у Туреччині.

Нагадаємо, Памбу – вихованець французького Нанта. Встиг пограти за італійську Реджину, словацьку Дунайску Стреду, ізраїльський Хапоель (Петах-Тіква) та французький Гренобль. Останнім його клубом був румунський Газ-Метан, який він покинув на початку січня у статусі вільного агента, і з цього часу залишався без команди. На рахунку півзахисника 2 матчі за збірну Конго у 2017 році. Transfermarkt оцінює гравця у 50 тисяч євро.

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