Украинский голкипер Андрей Бубенцов экстренно вернулся в Металлист, сообщает Meta Ratings.

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23-летний вратарь 15 января на правах аренды перешел в Полесье и успел провести первый сбор с командой Юрия Калитвинцева в Турции. Более того, кипер даже отыграл первый тайм матча "Зимнего Кубка" против Вереса (2:1).

Однако уже на следующий день вернулся в расположение Металлиста. Причины такого решения неизвестны. В житомирской команде осталось три вратаря – Олег Кудрик, Антон Яшков и Артем Поспелов.

Полесье совершило камбэк в матче против Вереса – дебют Усика мог завершиться голом