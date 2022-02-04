Товарищеский матч

Полесье – Верес – 2:1

Голы: Шастал, 31, Янаков (69) – Гончарнеко, 10 (пен.)

В Турции начался товарищеский мини-турнир Winter Cup, участниками которого стали Металлист, Верес, Полесье и Черноморец. Открывали соревнование команды из Ровно и Житомира.

С первых минут Верес начал высоко прессинговать подопечных Юрия Калитвинцева, что быстро дало результат. Защитник Полесья фолом остановил соперника в собственной штрафной, арбитр указал на точку. Пенальти реализовал Роман Гончаренко.

Полесье проснулось после пропущенного мяча и забрало инициативу себе. Одна из атак хозяев завершилась взятием ворот. Навес с правого фланга спровоцировал хаос у ворот Вереса, завершившийся точным ударом Дмитрия Шастала. На перерыв соперники ушли при ничейном счете – 1:1.

Во втором тайме футболисты Полесья не сбавляли обороты и вышли вперед. Денис Янаков ювелирно исполнил штрафной в ближнюю девятку – без шансов для голкипера Вереса.

За 15 минут до финального свистка Калитвинцев решился выпустить на поле новоиспеченную звезду Полесья Александра Усика. Боксер сразу мог забивать, но не смог попасть по мячу в нескольких метрах у ворот ровенчан. Александр мог остаться незаметным на поле, если бы не особое внимание комментаторов матча. В конце встречи Усику удался неплохой забег с мячом, завершившийся штрафным ударом.

Финальный свисток зафиксировал победу Полесья – 2:1.