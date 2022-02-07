Український голкіпер Андрій Бубенцов екстрено повернувся у Металіст, повідомляє Meta Ratings.

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23-річний воротар 15 січня на правах оренди перейшов у Полісся і встиг провести перший збір з командою Юрія Калітвінцева у Туреччині. Більше того, кіпер навіть відіграв перший тайм матчу "Зимового Кубка" проти Вереса (2:1).

Однак, вже наступного дня повернувся у розташування Металіста. Причини такого рішення невідомі. У житомирській команді залишилося три воротарі — Олег Кудрик, Антон Яшков та Артем Поспєлов.

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