Металлист – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ – Шовковский объявил состав на свой тренерский дебют
Металлист принимает Динамо в 23 туре чемпионата Украины 2022/23. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
Киевский клуб против харьковчан, которых обыгрывал 6 раз подряд. Матч, как и онлайн-трансляция Металлист – Динамо на "Футбол 24", стартует в 13:00. Если команда Луческу (хотя сейчас тренирует ее Александр Шовковский) пытается догнать хотя бы СК Днепр-1 или Зарю в борьбе за медали, то подопечные Огненовича находятся на грани вылета. Металлист не выигрывал уже 15 туров, и за этот игровой промежуток умудрился стать абсолютно худшей командой украинской Премьер-лиги.
Металлист – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ
Металлист: Ермолов – Романюк, Пати, Порох, Коррал – Ралюченко, Чайковский, Демченко – Панасенко, Прядун, Картушов
Динамо: Нещерет – Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Андриевский – Бенито, Буяльский, Волошин – Ванат