Киевский клуб против харьковчан, которых обыгрывал 6 раз подряд. Матч, как и онлайн-трансляция Металлист – Динамо на "Футбол 24", стартует в 13:00. Если команда Луческу (хотя сейчас тренирует ее Александр Шовковский) пытается догнать хотя бы СК Днепр-1 или Зарю в борьбе за медали, то подопечные Огненовича находятся на грани вылета. Металлист не выигрывал уже 15 туров, и за этот игровой промежуток умудрился стать абсолютно худшей командой украинской Премьер-лиги.

Металлист – Динамо: анонс и прогноз на матч УПЛ

Металлист: Ермолов – Романюк, Пати, Порох, Коррал – Ралюченко, Чайковский, Демченко – Панасенко, Прядун, Картушов

Динамо: Нещерет – Тымчик, Дячук, Сирота, Вивчаренко – Сидорчук, Андриевский – Бенито, Буяльский, Волошин – Ванат