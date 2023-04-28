Київський клуб проти харків'ян, яких обігрував 6 разів поспіль. Матч, як і онлайн-трансляція Металіст – Динамо на "Футбол 24", стартує о 13:00. Якщо команда Луческу (хоча зараз тренує її Олександр Шовковський) намагається наздогнати бодай СК Дніпро-1 чи Зорю у боротьбі за медалі, то підопічні Огнєновіча перебувають на межі вильоту. Металіст не вигравав уже 15 турів, і за цей ігровий проміжок примудрився стати абсолютно найгіршою командою української Прем'єр-ліги.

Металіст – Динамо: анонс і прогноз на матч УПЛ

Шовковський не вніс жодної корективи у стартовий склад динамівців, які врятувалися від поразки проти Шахтаря у минулому турі УПЛ. Огнєновіч, який колись виступав за Київ і навіть забивав у Кубку України, зробив 4 перестановки. Мизюк, Чідомере, Наумець і Бойчук поступились місцем у старті Паті, Чайковському, Корралу та Панасенку.

Металіст: Єрмолов – Романюк, Паті, Порох, Коррал – Ралюченко, Чайковський, Демченко – Панасенко, Прядун, Картушов

Динамо: Нещерет – Тимчик, Дячук, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Андрієвський – Беніто, Буяльський, Волошин – Ванат