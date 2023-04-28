Металлист в рамках 23-го тура УПЛ встретится с Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо подходит к очередному туру в статусе четвертой команды УПЛ, отставая от Зари на пять зачетных баллов. До СК Днепра-1 дистанция еще больше – семь очков при игре "желто-черных" в запасе. Ситуация сложная, но конкуренты нестабильны, а впереди еще восемь матчей. Еще ничего не потеряно.

Впрочем, киевляне тоже нестабильны. Чего только стоит ничья с Рухом. Да и ничью в Классическом занести в актив нельзя – "бело-синие" провели всего два удара по воротам, забив со штрафного. Просто Шахтер был не лучшим в дерби. Главным событием в той встрече был не результат, а заявление Мирчи Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Румын официально сообщил об уходе на больничный. Ему нужно провести операцию, поэтому в последних восьми турах команду будет тренировать Александр Шовковский. Тренерский дебют легенды пришелся на матч против аутсайдера, который при любых условиях необходимо выиграть. Еще одна осечка рискует выбросить Динамо из борьбы за медали.

Металлист почти по всем параметрам является самым слабым коллективом в чемпионате. Харьковчане идут последними по ожидаемым очкам, имеют худшую среднюю остроту ударов и держатся предпоследними по ожидаемым пропущенным голам. Чаще, чем по воротам подопечных Перицы Огненовича, бьют лишь в матчах против Металлиста 1925. По касаниям мяча в штрафной команда держится третьей с конца.

Это – максимально сокращенный список игровых аспектов, в которых "желто-синие" являются тотальными аутсайдерами. При безумных кадровых потерях зимой и тревожных инсайдов по зарплате подобные результаты не удивляют. Тем не менее, Металлист отличается невероятной живучестью.

Харьковчане расписали ничьи с Александрией и Колосом, держали нули с Шахтером целый час, а с Вересом устроили 5:5. Неделю назад они проиграли Ворскле со счетом 2:3, но дважды команда пропускала с пенальти. Словом, недооценка Металлиста может привести к плохим последствиям. С подопечными Перицы Огненовича нужно демонстрировать максимально мощный футбол.

Кадровая ситуация

Травмированы: Попов (под вопросом), Шапаренко, Караваев (Динамо)

Дисквалифицированные: Мизюк (Металлист)

Ориентировочные составы на матч Металлист – Динамо

Металлист: Ермолов – Романюк, Пати, Порох, Коррал – Ралюченко, Чайковский – Бойчук, Наумец, Картушов – Прядун

Динамо: Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Бенито, Буяльский, Волошин – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Металлист, конечно, живучий, но при такой статистике харьковчане достаточно быстро свалятся к серии поражений без каких-либо шансов. Матч против Динамо вполне рискует стать таковым. Хотя киевляне и чрезвычайно проблемны – по уровню своего футбола это середняк, причем далеко не лучший.

Тем не менее, разница в классе очевидна. Любой результат, кроме победы подопечных Александра Шовковского, будет аномалией и катастрофой.

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