"Желто-синие" продолжают находиться на сборах в Турции.

Товарищеский матч

Металлист – Истанбул Башакшехир – 2:1

Голы: Фомин, 54, 77 – Пицци, 49

Игроки сборной Украины могут готовиться к матчу против Шотландии с Металлистом

Металлист, продолжающий находиться и тренироваться в Турции, накануне провел товарищеский поединок с Истанбул Башакшехир. Подопечные Александра Кучера одержали победу благодаря дублю Руслана Фомина – форвард дважды отличился во втором тайме.

Интересно, что после перерыва в составе харьковской команды появился недавно покинувший питерский Зенит экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий. Скандальный футболист провел на поле весь второй тайм.

Напомним, Металлист – единственная украинская команда, оставшаяся на сборах в Турции.

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