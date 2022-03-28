"Жовто-сині" продовжують перебувати на зборах у Туреччині.

Товариський матч

Металіст – Істанбул Башакшехір – 2:1

Голи: Фомін, 54, 77 – Піцці, 49

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Металіст, який продовжує перебувати та тренуватися у Туреччині, напередодні провів товариський поєдинок з Істанбулом. Підопічні Олександра Кучера здобули перемогу завдяки дублю Руслана Фоміна – форвард двічі відзначився у другому таймі.

Цікаво, що після перерви у складі харківської команди з'явився екс-захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, який нещодавно покинув пітерський Зеніт. Оборонець провів на полі увесь другий тайм.

Нагадаємо, Металіст – єдина українська команда, яка залишилась на зборах у Туреччині.

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