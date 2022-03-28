Металіст завдяки дублю Фоміна здолав Істанбул Башакшехір – за харків'ян другий тайм відіграв Ракицький
"Жовто-сині" продовжують перебувати на зборах у Туреччині.
Товариський матч
Металіст – Істанбул Башакшехір – 2:1
Голи: Фомін, 54, 77 – Піцці, 49
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Металіст, який продовжує перебувати та тренуватися у Туреччині, напередодні провів товариський поєдинок з Істанбулом. Підопічні Олександра Кучера здобули перемогу завдяки дублю Руслана Фоміна – форвард двічі відзначився у другому таймі.
Цікаво, що після перерви у складі харківської команди з'явився екс-захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, який нещодавно покинув пітерський Зеніт. Оборонець провів на полі увесь другий тайм.
Нагадаємо, Металіст – єдина українська команда, яка залишилась на зборах у Туреччині.
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