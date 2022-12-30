Металлист вышел на латиноамериканский рынок в поисках усиления под УПЛ. Несколько аргентинцев могут присоединиться к команде перед стартом сезона 2022/23, сообщает журналист Футбол 24 Владимир Лесько в Twitter.

Металлист оформил первый зимний трансфер

Сейчас "желто-синие" близки к трансферу Херонимо Поблете. Пока идет работа над бесплатным переходом опорного хавбека из Велес Сарсфилд. Соглашение игрока с аргентинским клубом завершится уже завтра. Маурисио Пеллегрино, главный тренер "крепости", уговаривал Поблете остаться, но 28-летнего футболиста удалось убедить харьковчанам.

К слову, Херонимо успел поиграть за аргентинские Колон и Сан-Лоренцо, чилийскую Ла-Серену и французский Метц. В этом сезоне он провел за Велес Сарсфилд 30 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.