"Дорогі друзі, харків'яни та всі ті, хто вболіває за Металіст. Користуючись нагодою, я хочу оголосити, що 28 травня 2022 року ми збираємось провести матч легенд.

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Ми запросили всіх гравців нашого клубу приїхати до Харкова та зіграти матч між Металістом зразка 2005-2013 років та Металістом, який є у нас сьогодні. Тож 28 травня ми запрошуємо всіх вас на цей суперматч", – сказав Ярославський у новорічному привітанні.

Після 20-ти турів Першої ліги Металіст впевнено лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Кривбас на 11 очок.

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